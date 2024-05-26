Медведев — о чемпионстве «Зенита»: футбольные боги смотрят и видят, кто лучший

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев поздравил болельщиков сине-бело-голубых с очередным чемпионством в Российской Премьер-Лиге.

«Хочу поздравить всех болельщиков «Зенита» по всей стране с этой самой драматичной победой за последние шесть лет. Нас критиковали, в нас не верили, говорили, что мы сдулись, но это не так. Футбольные боги смотрят и видят, кто лучший. А лучший — «Зенит»! — сказал Медведев в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.