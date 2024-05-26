Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк: самое важное чемпионство «Зенита» — первое, когда играл Погребняк

Павел Погребняк: самое важное чемпионство «Зенита» — первое, когда играл Погребняк
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, какое чемпионство сине-бело-голубых самое важное, а также поделился мыслями о важности следующего сезона для клуба.

— В следующем сезоне «Зенит», как и обычно, будет главным претендентом на чемпионство. Будет круглая дата — 100 лет. Ответственность игроков и тренеров должна быть на уровне, а руководство обязательно поддержит.

— Титул в год 100-летия — самый важный для «Зенита»?
— Вы все знаете, какое чемпионство самое важное. Когда играл Погребняк — первое чемпионство «Зенита». Каждый титул важен по-своему», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.

Материалы по теме
Игорь Корнеев рассказал, чем «Динамо» отличается от «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android