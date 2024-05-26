Павел Погребняк: самое важное чемпионство «Зенита» — первое, когда играл Погребняк

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк ответил на вопрос, какое чемпионство сине-бело-голубых самое важное, а также поделился мыслями о важности следующего сезона для клуба.

— В следующем сезоне «Зенит», как и обычно, будет главным претендентом на чемпионство. Будет круглая дата — 100 лет. Ответственность игроков и тренеров должна быть на уровне, а руководство обязательно поддержит.

— Титул в год 100-летия — самый важный для «Зенита»?

— Вы все знаете, какое чемпионство самое важное. Когда играл Погребняк — первое чемпионство «Зенита». Каждый титул важен по-своему», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч. Если бы «Динамо» не проиграло «Краснодару», то титул достался бы московской команде.