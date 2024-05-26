Салихова: «Краснодар», «Динамо», «Спартак» преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об итогах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Увольнение Ивича в межсезонье — подарок «Зениту». «Спартак» также сделал свои, наоборот, не уволив Абаскаля и мучая команду и болельщиков. Все команды спотыкались сами об себя, что приводило к немыслимым потерям очков. Можно дружно похлопать и «Краснодару», и «Динамо», и «Спартаку» — сами преподнесли чемпионство на блюдечке «Зениту». Дружно устроили чемпионский коридор, даже помощь судей особо не понадобилась. Давно не было, чтобы чемпион набрал всего 57 очков. При этом «Зенит» возьмёт и Кубок, и Суперкубок автоматически. Остальные команды просто побыли массовкой для «Зенита», — приводит слова Салиховой Sport24.

Напомним, по итогам нынешнего сезона РПЛ «Зенит» занял первое место, набрав 57 очков. На второй строчке расположился «Краснодар», заработавший 56 очков. Замкнуло тройку лидеров московское «Динамо», набравшее также 56 очков.

Судьба чемпионства решилась в последнем, 30-м туре. «Динамо» было достаточно не проиграть «Краснодару» для того, чтобы стать чемпионом РПЛ, однако бело-голубые уступили «быкам» со счётом 0:1. В параллельном матче «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1. В свою очередь, «Спартак» после 30 туров РПЛ набрал 50 очков и расположился на пятой строчке.

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