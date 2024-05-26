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Севилья — Барселона. Прямая трансляция
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Стало известно, как Хави сообщил футболистам «Барселоны» о своём увольнении

Стало известно, как Хави сообщил футболистам «Барселоны» о своём увольнении
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Главный тренер «Барселоны» Хави собрал футболистов и персонал каталонского клуба в раздевалке перед тренировкой, чтобы лично объяснить, по какой причине он покидает сине-гранатовых. Об этом сообщает AS.

По информации источника, обращаясь к футболистам и персоналу «Барселоны», Хави сказал: «Это клуб моей жизни, и я всегда буду хранить его в своём сердце. Это правда, что в этом году дела пошли не очень хорошо, но мы с вами старались изо всех сил, сражаясь со всеми».

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Кроме того, испанский специалист подчеркнул, что не он принял решение покинуть каталонский клуб: «Вы уже знаете, что решение было принято не мной, а клубом, от тех, кто наверху».

Речь Хави длилась на протяжении 15 минут и закончилась продолжительными аплодисментами, а также объятиями тренера с футболистами и персоналом.

Напомним, «Барселона» объявила об увольнении Хави 24 мая.

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