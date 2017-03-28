«Астон Вилла» намерена выкупить Джонстона у «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Астон Виллы» намерено выкупить права на Сэма Джонстона, выступающего в бирмингемском клубе на правах аренды. Об этом сообщает The Telegraph.
Воспитанник «МЮ» перешёл в «Астон Виллу» в январе этого года. На счету Джонстона 13 матчей в Чемпионшипе и 15 пропущенных голов. Руководство «львов» довольно выступлением футболиста и готово выкупить его контракт за £ 3 млн.
По данным источника, стороны уже начали переговоры. Помимо «Астон Виллы», за прогрессом Сэма Джонстона следят представители «Эвертона», «Борнмута» и «Сандерленда».