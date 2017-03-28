Иско близок к продлению контракта с «Реалом»

Полузащитник «Реала» Иско близок к тому, чтобы продлить своё соглашение с мадридским клубом. Как сообщает AS, в настоящее время переговоры идут полным ходом и сторонам осталось договориться о сроке контракта и сумме зарплаты.
Соглашение будет подписано на пять или шесть лет, а оклад Иско будет равен около € 8 млн в год. Нынешнее соглашение хавбека с мадридским клубом рассчитано до 2018 года.
Ранее в СМИ сообщалось, что руководство «Реала» готово оставить полузащитника Иско без игровой практики, если он не продлит свой контракт с клубом. В нынешнем сезоне Иско сыграл в 22 матчах (13 в стартовом составе) Примеры, забил 6 мячей и отдал 4 голевых передачи.