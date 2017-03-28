Широков: у Дзюбы проблемы, он вообще рискует своей карьерой, играя сейчас

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков рассказал, что нападающий сборной России и «Зенита» Артём Дзюба имеет проблемы со здоровьем, из-за которых рискует своей карьерой.
20 марта форвард покинул стан национальной команды, которая продолжает подготовку к товарищескому матчу со сборной Бельгии. 21 марта Дзюба прошёл медицинское обследование в Москве, по итогам которого стало понятно, что травма не позволит ему возобновить работу со сборной.
«Я вообще никогда не слышал, чтобы Дзюба или кто-то из ребят говорил, что им не хочется играть за сборную. Зная Артёма, могу с уверенностью сказать: если есть информация, что он не мог играть, значит, так оно и есть. Дзюба всегда с огромным желанием приезжает в сборную и играет. Насколько я знаю, у него действительно есть проблемы и он вообще рискует своей карьерой, играя сейчас», — сказал Широков в эфире передачи «Футбол России».