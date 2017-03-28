Черчесов: сборная России почти в два раза превзошла Кот-д'Ивуар по интенсивности

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о статистических показателях национальной команды в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (0:2).
«Мы почти в два раза превзошли соперника по интенсивности, что не может не радовать. Другое дело, что есть эпизоды, которые надо решать у чужих ворот в свою пользу, а у своих ворот нельзя давать соперникам показывать свои козыри. Общая беговая работа была больше, чем у ивуарийцев, также переиграли их на спринтах, но там преимущество небольшое — метров 200. Результат результатом — он нас не удовлетворяет, но саму работу, которая была проведена, в какой-то степени занесём в актив», — сказал Черчесов эфире передачи «Футбол России».