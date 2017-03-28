Бауэр: произошедшее в «Рубине» пойдёт нам на пользу, мы скинули напряжение

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр прокомментировал ситуацию по поводу конфликта в стане казанского клуба с участием полузащитников Александра Сонга и Максима Лестьенна. Ранее в СМИ сообщалось, что ветераны «Рубина» вратарь Сергей Рыжиков, защитник Олег Кузьмин и полузащитник Гёкдениз Карадениз подняли вопрос о переводе хавбеков Лестьенна и Сонга в дубль.
«Футбольная команда – это как семья, и в любой семье бывают напряжённые моменты, и там тоже бывают ссоры, если можно так сказать. Я бы не очень хотел комментировать то, что произошло, и сожалею, что это попало в прессу, потому что всё, что происходит в семье, лучше оставлять внутри и не нести наружу.
Но в общем и целом считаю, что произошедшее пойдёт нам на пользу. Скинули напряжение, которое накопилось из-за результатов и нашей игры. Уверен, мы сможем получить полезный фидбек от всего этого. Кто хотел – выговорился, и лишние эмоции теперь ушли.
Думаю, что все наши игроки действительно отрабатывают на сто процентов. Просто надо понимать, что не бывает такого, что человек каждый день бывает в своей лучшей форме. Например, я с утра встаю иногда и понимаю, что что-то не так, и понимаю, что не могу включиться на полную мощность.
Так бывает у всех людей. У всех разные причины – в семье могут быть проблемы, в личной жизни. Я вот из-за травмы не мог сыграть с «Анжи». Надеюсь, перерыв на матчи сборных пойдет на пользу и мы в лучшей форме подойдём к матчу с «Зенитом». Потому что были последние матчи, когда не всё было в идеальном состоянии, – цитирует Бауэра „Реальное время“.