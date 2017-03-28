Ватцке: в сборной Германии легче играть в основном составе, чем в «Боруссии» Д

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова полузащитника команды Андре Шюррле. Последний принял участие в матче отборочного турнира чемпионата мира между сборными Германии и Азербайджана (4:1), отметившись голом и результативной передачей. После матча Шюррле, не имеющий большой игровой практики в «Боруссии», отметил, что футболист удостаивается доверия тренера в том случае, если получает соответствующее игровое время.
«В целом в сборной Германии легче играть в основном составе, чем в «Боруссии» или в «Баварии». В нашей команде очень высокая конкуренция, и в последнее время Андре приходилось нелегко», — приводит слова Ватцке интернет-издание Sport1.
По итогам 25 туров чемпионата Германии Шюррле сыграл в 15 матчах, выйдя на поле в основном составе в 8 из них. Он стал автором 2 голов и стольких же результативных передач.