Экс-игрок «Эвертона»: Лукаку поможет попасть в ЛЧ, дайте ему всё, что он просит

Бывший игрок «Эвертона» Тони Котти призывает руководство ливерпульского клуба любой ценой удержать Ромелу Лукаку, чей контракт истекает летом 2019 года. Бельгиец ранее сообщил, что не будет его продлевать.
«Не хочется читать, что лучший нападающий на 99% останется в команде и подпишет контракт, а потом он говорит, что уйдёт. Только Лукаку может объяснить, что происходит.
Конечно, нельзя отрицать, что ему только 23 года, но он в этом сезоне находится в отличной форме, Лукаку один из лучших нападающих Европы. Некоторые бы посоветовали продать его и заработать, но попробуйте купить игрока за £ 50-60 млн, который будет соответствовать его критерию.
Если речь идёт о деньгах, дайте ему всё, что он хочет. Даже если это £ 250 тысяч в неделю. Если вы удержите его, Лукаку будет забивать голы и поможет команде попасть в Лигу чемпионов. Это сделка того стоит», — цитирует Котти Sky Sports.