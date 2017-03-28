Прядкин: вопросы по календарю есть только у болельщиков и журналистов

Президент РФПЛ Сергей Прядкин, отвечая на вопрос о календаре российской Премьер-Лиги, отметил, что у команд, тренеров и руководителей нет никаких вопросов, но они есть у журналистов и болельщиков.
«Дело в том, что вопросов по календарю нет ни у команд, ни у руководителей, тренеров. Зато они есть у болельщиков, журналистов. К сожалению, мы не можем подстраиваться под всех в идеале, всегда будут те, кто будет недоволен. Вот мы нашли вариант, когда не было высказано критических замечаний со стороны клубов. Ещё раз извиняемся перед болельщиками. В связи с Кубком конфедераций и чемпионатом мира, мы будем всячески идти навстречу клубам с точки зрения переноса игр и так далее. В идеале хотим сделать так, чтобы принять календарь и только в рамках регламента переносить матчи. Календарь на оставшиеся туры уже готов, мы ждём два кубковых матча, после этого всё опубликуем», — сказал Прядкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером
.
Читайте на «Чемпионате» материал, посвящённый проблемам составления календаря.