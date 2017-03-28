Мостовой: если россияне обыграют Бельгию, поражение от Кот-Д’Ивуара забудется

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от контрольного матча, в котором российская команда сыграет со сборной Бельгии. Встреча пройдет 28 марта в Сочи, начало — в 19:00 мск.
«Ясное дело, что единственный выход из такого положения – красивый яркий футбол, как бы банально это ни звучало. Сегодня у сборной России нет ни результата, ни игры. Потому если сегодня обыграем Бельгию, то поражение от Кот-Д’Ивуара забудется и всё наладится на какое-то время.
После безобразного выступления на Евро и увольнения Слуцкого я говорил, что сейчас наступят полтора года экспериментов. Когда они закончатся – виднее тренерам сборной России, но когда-то это должно закончиться. В такой ситуации, помимо множества минусов, есть ещё и плюсы. Главный плюс: нам не нужно заморачиваться по поводу выхода на чемпионат мира. Представьте: сейчас бы мы так же играли, но только в отборе. А вместо этого — отдыхаем, экспериментируем, открываем стадионы – всё здорово!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.