Бородюк: экстренная посадка в Ереване — знак становления сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк прокомментировал инцидент, случившийся после выездного матча отборочного цикла ЧМ-2018 с Арменией (0:2). Самолёт с футболистами сборной Казахстана совершил экстренную посадку в Ереване из-за неисправности стойки шасси.
«Неординарная ситуация. Да, стресс, но, с другой точки зрения, всё равно оставались вместе. С нами летели президент и генеральный секретарь федерации. Вот как раз слова генсека Каныша Кайдаровича мне понравились. Он сказал, что это был знак становления новой команды. Эти слова мне по душе. Так, наверное, и есть. Продолжим оставаться едиными с ребятами и на поле. Поволновались немного. Все же живые люди.
Спасибо пилотам, что справились и посадили самолёт. Федерация совместно с авиакомпанией быстро всё сделала: оперативно заселила в отель и нашла другой самолёт. Всё хорошо. Мы пережили неординарную ситуацию, надеюсь, станем сильнее. В матче с армянами наши ребята старились. Увы, после удаления нам стало значительно тяжелее», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.