Ткачёв: у ЦСКА хорошие шансы на титул, «Спартак» ещё будет терять очки

Полузащитник Сергей Ткачёв, арендованный «Крыльями Советов» у ЦСКА, в преддверии выездного матча 21-го тура РФПЛ с «армейцами» (2 апреля) рассказал о своём восстановлении и поделился мыслями о предстоящей встрече.
«Думаю, что после игры с ЦСКА буду тренироваться в общей группе. Пока оценю своё физическое состояние на 30 %. Очень тяжело даются пока беговые тренировки, потому что много пропустил, был практически без движения. Но время ещё есть. Так что скоро постараюсь вернуться на поле. Игра с ЦСКА будет очень сложной. Выезд, сильный соперник. Но самое главное, как говорит наш тренер, — верить в свои силы, и тогда мы сможем обыграть любую команду. Поэтому нужно биться друг за друга на поле. Не отбиваться, а обыгрывать соперника. В футболе возможно всё. И у ЦСКА возможны проблемы, травмы. Надеюсь на хороший футбол и результат.
Нового ничего, думаю, мы не увидим. Сильные стороны ЦСКА и так все знают. Фернандес будет много двигаться по флангу, Дзагоев защиту будет напрягать. Ну и Вернблум все мы знаем, как на поле себя ведёт. Правда, в жизни это совсем другой человек. Важно будет не проиграть борьбу, и тогда всё будет хорошо. Забить будет очень тяжело – всё-таки их ворота Игорь Акинфеев защищает. Но забить нам обязательно нужно, потому что без голов побед не бывает. Буду переживать за наших ребят и поддерживать.
Какие шансы у ЦСКА догнать „Спартак“ в чемпионской гонке? Сколько раз уже случалось, когда ЦСКА шёл на третьем или пятом месте, а потом становился чемпионом. Шансы хорошие. Гонка продолжается. „Спартак“ ещё будет терять очки, и концовка чемпионата будет интересная», — цитирует Ткачёва сайт «Крыльев».