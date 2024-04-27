«У «Реала» фантастическая команда». Гарри Кейн — о предстоящем матче 1/2 финала ЛЧ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (2:1), в котором англичанин отметился дублем, а также поделился ожиданиями от предстоящего игры в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

«Это была хорошая игра, особенно в первом тайме. Нам немного не повезло, что к перерыву счет был всего 1:1, потому что у нас было несколько моментов забить. В целом, это была сложная игра. Это была хорошая победа, и важно сохранить набранный темп. Надеюсь, мы сможем показать такой же результат во вторник.

Теперь мы собираемся полностью сосредоточиться на игре с «Реалом». Это будет непросто. Нам нужно достичь уровня игры, который мы показали в матче с «Арсеналом», или сыграть ещё лучше. У «Реала» фантастическая команда и отличная история выступлений в этом турнире. Я действительно с нетерпением жду этот матч», — приводит слова Кейна пресс-служба клуба.