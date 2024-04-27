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«У «Реала» фантастическая команда». Гарри Кейн — о предстоящем матче 1/2 финала ЛЧ

«У «Реала» фантастическая команда». Гарри Кейн — о предстоящем матче 1/2 финала ЛЧ
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче 31-го тура Бундеслиги с «Айнтрахтом» (2:1), в котором англичанин отметился дублем, а также поделился ожиданиями от предстоящего игры в 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

Германия - Бундеслига . 31-й тур
27 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Кейн – 9'     1:1 Экитике – 23'     2:1 Кейн – 61'    

«Это была хорошая игра, особенно в первом тайме. Нам немного не повезло, что к перерыву счет был всего 1:1, потому что у нас было несколько моментов забить. В целом, это была сложная игра. Это была хорошая победа, и важно сохранить набранный темп. Надеюсь, мы сможем показать такой же результат во вторник.

Теперь мы собираемся полностью сосредоточиться на игре с «Реалом». Это будет непросто. Нам нужно достичь уровня игры, который мы показали в матче с «Арсеналом», или сыграть ещё лучше. У «Реала» фантастическая команда и отличная история выступлений в этом турнире. Я действительно с нетерпением жду этот матч», — приводит слова Кейна пресс-служба клуба.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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