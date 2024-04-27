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Юрий Сёмин назвал лучшего, по его мнению, нападающего в РПЛ

Юрий Сёмин назвал лучшего, по его мнению, нападающего в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал форварда «Динамо» Константина Тюкавина лучшим нападающим РПЛ.

«Можно ли его назвать сильнейшим? Да. Он на самом деле лучший, по крайней мере, среди нападающих. Способен ли он проявить себя в Европе? Пока сложно судить. Посмотрим, как форвард проведёт концовку сезона. Если Константин забьёт несколько важных мячей, то будет претендовать и на звание лучшего игрока всего первенства», — приводит слова Сёмина RT.

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 14 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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