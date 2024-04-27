Адамов: во второй части таблицы начнётся мясорубка, каждая команда будет бороться насмерть

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге» на правах аренды, поделился мыслями о борьбе клубов из нижней половины турнирной таблицы за право остаться в Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Нужно ли в положении «Оренбурга» часто смотреть в турнирную таблицу? Конечно, надо смотреть туда. Впереди у нас очень серьёзные игры: осталось пять финалов. Мы три из пяти игр проведём дома, поэтому у нас большие шансы остаться в Премьер‑Лиге. Во второй части таблицы сейчас начнётся жёсткая мясорубка, каждая команда будет бороться насмерть», — приводит слова Адамова «Матч ТВ».

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал 26 очков и на текущий момент занимает 13-е место. В следующем туре подопечные Деограсии сыграют с «Ростовом». Встреча состоится 29 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:15 мск.