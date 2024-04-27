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Алексей Смертин: футбол — это наиболее значимый социальный феномен

Алексей Смертин: футбол — это наиболее значимый социальный феномен
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Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин прокомментировал проведение футбольного турнира «Стальная воля» для людей с ограниченными возможностями.

«На мой взгляд, фестиваль прошёл безупречно. Не являюсь организатором состязаний в прямом смысле слова, скорее — их идеолог. В данном вопросе РФС несёт две основные нагрузки и задачи: вовлечение большого количества людей с инвалидностью в футбол и рост уровня новоявленных команд.

Общался с одним парнем, они проиграли встречу со счётом 0:18. Так вот если в следующий раз они, к примеру, уступят со счётом 3:9, то это будет очень большим прогрессом и успехом для них… На данный момент футбол — это наиболее значимый социальный феномен, который даёт людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью социализироваться. Ребята соревнуются в конкурентной среде, у них есть возможность коммуницировать друг с другом. На мой взгляд, это главенствующий фактор», — приводит слова Смертина RT.

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