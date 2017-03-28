Участие в церемонии принял президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко, представители администрации Краснодарского края, а также посол чемпионата мира—2018, актёр Сергей Светлаков.
«Этот стадион подарил нам замечательные церемонии открытия и закрытия. Открывается и новый современный стадион. Открывает сборная. Надеюсь, здесь будет выступать местный клуб. В том числе в еврокубках. Поздравляю всех с завершением работы над стадионом. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать нашу молодую сборную», — сказал Мутко после открытия таблички.
На стадионе «Фишт» в Сочи открыли памятную табличку к ЧМ-2018
Фото: Григорий Телингатер/ "Чемпионат"