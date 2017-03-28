Мальдини: порой руководство «Милана» видит во мне проблему

Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб на одну из должностей в руководстве.
«Уже пять лет мы не можем выиграть хотя бы один трофей, уже три года мы не играем в еврокубках. Сильвио Берлускони пытается продать команду, но в этой сделке всё запутано, мы до сих пор не знаем, кто собирается покупать „Милан“ и сколько средств они хотят инвестировать. Им понадобится много денег, чтобы вернуть клуб на тот же уровень, что был 10 лет назад.
Разумеется, „Милан“ в моём сердце. Два моих мальчика играют в системе „Милана“, я очень люблю этот клуб. Если в один прекрасный день у меня получится вернуться, я буду счастлив, но это непросто. Понимаете, порой они видят во мне проблему. Мне бы очень хотелось работать в „Милане“, но с такой независимой позицией порой очень трудно иметь дело. Так что вернуться в клуб будет сложно, но посмотрим», — цитирует Мальдини Football Italia со ссылкой на подкаст Planet Futbol.