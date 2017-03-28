Сорокин: «Фишт» готов в высокой степени, но отдельным системам нужна донастройка

Глава оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин рассказал о готовности стадиона «Фишт» в Сочи, на котором в эти минуты проходит контрольный матч Россия — Бельгия.
«Фишт» готов в очень высокой степени. Какие-то системы требуют донастройки и будут ей подвержены, но арена близка к полной готовности. Но раз матч на нём проходит – значит, стадион готов. Просто для Кубка Конфедераций будут предъявляться дополнительные требования – под них будем отдельные элементы донастраивать.
В Краснодарском крае шесть баз для сборных команд – в Анапе, Геленджике, Сочи и Краснодаре. Именно это место, мы думаем, будет пользоваться большой популярностью. Климат здесь хороший, много солнца, поля в отличном состоянии, при том, что их поддерживают естественным путём. А вот какие сборные будут здесь базироваться, узнаем уже после жеребьёвки. Всё будет зависеть от графика матчей и от того, как команды договорятся между собой. Также некоторые сборные будут бронировать базы заранее, до жеребьёвки», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Россия – Бельгия.