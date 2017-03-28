Во время матча между Францией и Испанией будут работать видеоассистенты судьи

Во время товарищеского матча между сборными Франции и Испании будут работать видеоассистенты судьи, информирует официальный сайт федерации футбола Франции. Немецкие специалисты будут просматривать ключевые моменты встречи. Речь идёт о голах, пенальти, красных карточках, а также эпизодах с ошибочной идентификацией игроков главным арбитром матча.
Видеоповторы в матчах между сборными впервые были использованы в товарищеском матче Италия — Франция (1:3), который состоялся в сентябре прошлого года.
Встреча Франция — Испания начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча.