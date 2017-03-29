Сборная Бразилии крупно обыграла Парагвай в отборочном матче ЧМ-2018

В матче 14-го тура квалификации ЧМ-2018 от Южной Америки сборная Бразилии уверенно обыграла Парагвай. Встреча состоялась в Сан-Паулу и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 34-й минуте бразильцев вывел вперёд полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. На 64-й минуте форвард «Барселоны» Неймар удвоил перевес хозяев. Точку в матче поставил защитник «Реала» Марсело (86-я минута). Отметим, что на 53-й минуте Неймар не реализовал пенальти.
Бразилия после этой победы набрала 33 очка и продолжает уверенно возглавлять таблицу отборочного турнира. Парагвай (18 очков) занимает 7-е место.