Гамейро: Мбаппе очень силён, но всё ещё очень молод

Нападающий сборной Франции Кевин Гамейро адресовал слова похвалы своему партнёру по атаке Килиану Мбаппе. Юный форвард вышел на поле в основном составе в товарищеском матче между «трёхцветными» и национальной командой Испании. Играя на своём поле, подопечные Дидье Дешама потерпели поражение со счётом 0:2.
«Мбаппе очень силён, но всё ещё очень молод», — приводит слова Гамейро Marca.
Ранее сообщалось, что в услугах 18-летнего Мбаппе заинтересован мадридский «Реал». Сам Мбаппе не исключает, что в будущем может защищать цвета испанского гранда.