Винисиус: Неймар – мой футбольный кумир, и я даже пытаюсь превзойти его

Нападающий «Фламенго» Винисиус Жуниор отметил, что восхищается игрой форварда «Барселоны» Неймара. Каталонский клуб вместе с мадридским «Реалом» борются за приобретение молодого бразильца.
«Неймар – мой футбольный кумир, меня восхищает его игра. Я всегда смотрю видео с игрой Неймара и стараюсь повторять его действия. Даже пытаюсь немного превзойти его. Мне бы хотелось играть с ним в одной команде и разыгрывать с ним «стенки», — приводит слова 17-летнего Винисиуса испанское интернет-издание Sport.
У Винисиуса действующий контракт с «Фламенго» до лета 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 30 млн.