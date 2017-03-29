Бонуччи: в сборной Италии идеально сочетается сплав молодости и опыта

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после победы в товарищеском матче над Нидерландами (2:1) отметил, что в национальной команде идеально сочетается сплав молодости и опыта.
«Победы придают нам уверенность. Я счастлив, потому что в сборной Италии есть группа замечательных молодых футболистов. Мы находимся на правильном пути, мы продемонстрировали это в квалификации ЧМ. Теперь мы должны добавить решительности и максимально использовать молодых футболистов, которые вызываются в сборную. У нас идеальное сочетание молодости и опыта. Ветераны могут дать хороший совет молодёжи, которая приносит свежий энтузиазм и страсть», — сказал Бонуччи в эфире Rai Sport.