Лопетеги считает, что ещё долго может рассчитывать на Иньесту

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не поскупился на похвалу в адрес полузащитника национальной команды и «Барселоны» Андреса Иньесты после товарищеского матча с французской сборной. Играя на выезде, испанцы победили со счётом 2:0.
«Футбол и игровые качества Иньесты – нечто выдающееся в эпоху, когда в Испании, Франции и в других странах появляются новые таланты. Иньеста – образец для подражания в том, что он делает и как он это делает. Я имею в виду его футбол, поведение и отношение к делу. Считаю, что Андрес ещё долго может играть на таком уровне», — приводит слова Лопетеги AS.