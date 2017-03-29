Варан: после ухода Анчелотти из «Реала» я прогрессировал

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан отметил, что во времена главного тренера команды Карло Анчелотти не имел возможности в должной мере развить свой потенциал. При итальянском специалисте, возглавляющем ныне мюнхенскую «Баварию», французский футболист далеко не всегда попадал в стартовый состав.
«После ухода Анчелотти из «Реала» я прогрессировал. Предполагаю, что я под его руководством играл бы больше, если бы доказал ему, что он может рассчитывать на меня. Однажды я спросил тренера, что мне следует делать, чтобы чаще выходить на поле. Анчелотти объяснил мне, чего он ожидает от меня, и сказал, насколько важен я для команды», — цитирует Варана France Football.