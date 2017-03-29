Президент Боливии поддержал Месси после его дисквалификации

Президент Боливии Эво Моралес выразил поддержку нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси после того, как футболист «Барселоны» был дисквалифицирован на четыре матча. Дисквалификация футболиста последовала после оскорбления в адрес помощника арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира с участием «альбиселесте» и сборной Чили (1:0). Также форвард оштрафован на 10 тыс. швейцарских франков.
«Я не согласен с этим решением. Я разбираюсь в футболе, и пострадавшей стороной является Месси. Выражаю солидарность с лучшим футболистом мира», — написал Моралес на своей странице в социальной сети «Твиттер».
В гостевом матче 14-го тура отборочного этапа чемпионата мира со сборной Боливии аргентинцы без Месси проиграли со счётом 0:2. В данный момент Аргентина с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице.