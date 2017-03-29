Агент: тему с контрактом Рыжикова в «Рубине» обещали закрыть до полуфинала Кубка

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера «Рубина» Сергея Рыжикова, рассказал, как продвигаются переговоры о новом контракте. Действующее соглашение 36-летнего вратаря истекает в конце июня 2017 года.
«Взаимопонимание с «Рубином» по контракту Сергея Рыжикова есть и по срокам, и по финансовым условиям, но существуют нюансы. Сейчас всё зависит от клуба, обещали, что до полуфинала Кубка России тему закроют.
Когда всё срастётся, тогда и поставим подпись, если не срастётся – пожмём руки, поблагодарим болельщиков и будем смотреть дальше. Заканчивать карьеру Сергей точно не собирается», – сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Полуфинал Кубка России, в котором «Рубин» сыграет с «Уралом», состоится 5 апреля.