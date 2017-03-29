Гендиректор «Тосно»: мы не интересуемся Быстровым

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал информацию некоторых СМИ, согласно которой полузащитник «Краснодара» Владимир Быстров может перейти в клуб из Ленинградской области.
«Не знаю, откуда появилась информация по полузащитнику «Краснодара» Владимиру Быстрову. Могу с уверенностью сказать, что мы этого игрока не рассматривали. «Тосно» им не интересуется», — сказал Матюшенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее в СМИ сообщалось, что Быстров не останется в «Краснодаре» по окончании сезона. Отмечалось, что 33-летний полузащитник уже активно занят поисками нового места работы.