Европейские клубы и УЕФА договорились не создавать суперлигу

Европейские клубы отказались от идеи создания суперлиги. Об этом рассказал президент Европейской клубной ассоциации Карл-Хайнц Румменигге после встречи с директором по соревнованиям УЕФА Джорджо Маркетти.
«Мы полностью согласны с реформами Лиги чемпионов и Лиги Европы с 2018 по 2021 год. Это хорошо для нас. Мы рады оставаться под эгидой УЕФА, так что никаких переговоров по суперлиге не будет. Лига чемпионов будет более привлекательной и сильной, чем когда-либо», — цитирует Румменигге Marca.
Ранее президент УЕФА Александер Чеферин сообщил, что, пока он является президентом, суперлига создана не будет.
Что изменится в еврокубках с 2018 года:
Победитель Лиги Европы будет получать прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов (сейчас он может попасть в раунд плей-офф).
По четыре сильнейших клуба из четырёх ассоциаций с самым высоким рейтингом будут автоматически попадать в групповой этап Лиги чемпионов.
Новая система подсчёта клубных коэффициентов: клубы будут оценивать исключительно по собственным результатам, то есть коэффициент ассоциации больше не будет влиять на коэффициент клуба (исключение: если коэффициент клуба меньше, чем 1/5 коэффициента ассоциации).
При расчёте коэффициентов будут учитываться исторические успехи клуба в данном турнире. Клубы, побеждавшие в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, получат дополнительные очки.
В обоих турнирах существенно увеличатся отчисления клубам и лигам.
Новая четырёхступенчатая система распределения финансов (базовые выплаты, выплаты за результат, за индивидуальный коэффициент и за маркетинговый пул) будет больше поощрять спортивные достижения, тогда как доля маркетингового пула уменьшится.