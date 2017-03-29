Смольников вернулся в общую группу «Зенита»

29 марта футболисты «Зенита» провели тренировку на своей базе в рамках подготовки к игре 21-го тура РФПЛ с «Рубином». Защитник Игорь Смольников, продолжающий восстанавливаться после травмы, работал в общей группе.
В тренировке также принимали участие футболисты, вернувшиеся из расположений сборных: Роберт Мак, Лука Джорджевич и Бранислав Иванович. Луиш Нету, Юрий Жирков и Жулиано, игры национальных команд которых проходили 28 марта, присоединятся к команде позднее, сообщает пресс-служба петербургского клуба.
В субботу сине-бело-голубые отправятся в Казань. Встреча с «Рубином» пройдёт 2 апреля на «Казань Арене» и начнётся в 14:00 мск.