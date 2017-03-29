Дзагоев в ближайшее время будет заниматься под наблюдением медштаба ЦСКА

В товарищеском матче Россия — Бельгия (3:3) полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил повреждение и был заменён на 17-й минуте встречи, проходившей в Сочи.
Сегодня Дзагоев прошёл контрольное обследование, в результате которого у него был выявлен спазм мышцы задней поверхности правого бедра. В ближайшее время хавбек будет заниматься под наблюдением медицинского штаба команды, сообщается на официальном сайте «армейцев».
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечным Виктора Гончаренко 2 апреля предстоит дома сыграть с «Крыльями Советов».