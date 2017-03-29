Полл: дисквалификация Месси противоречит законам игры

Бывший футбольный арбитр Грэм Полл поделился мнением о том, справедлива ли четырёхматчевая дисквалификация нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление одного из судей матча с чилийцами (1:0).
«Игроки, оскорбляющие судей, должны быть удалены с поля и дисквалифицированы. Но меня удивила дисквалификация Месси на четыре матча. По имеющейся информации, аргентинец использовал ненормативную лексику в отношении помощника рефери во время матча со сборной Чили. Было очевидно, что он раздражён судейским вердиктом, но, несмотря на грубые протесты, его в тот момент не наказали. Однако дисциплинарный комитет ФИФА, проанализировав эпизод, принял решение сурово наказать футболиста. Я считаю, что это противоречит законам игры», — приводит слова Полла Daily Mail.