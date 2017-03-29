Нападающий дортмундской «Боруссии» Мор: хочу играть за «Реал», быть звездой

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эмре Мор рассказал о своей мечте однажды стать игроком «Реала».
В немецкий клуб 19-летний турецкий футболист перебрался в июне прошлого года и в этом сезоне провёл 15 матчей за «Боруссию», забил 1 мяч и сделал 3 голевых передачи.
«Боруссия» — одна из лучших команд в мире, я многому учусь. Я хочу играть за „Реал“, быть звездой. Моя самая большая мечта — однажды надеть футболку «Реала», даже если для этого слишком рано. Я знаю себя и думаю, что мог бы также играть за «Барселону». Когда? Я ещё не знаю», — цитирует Мора Goal со ссылкой на Hurriyet.