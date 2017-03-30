Леоненко: Тимощук связал карьеру с «Зенитом» — теперь его расстреливать за это?

Бывший нападающий сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал решение Анатолия Тимощука войти в тренерский штаб «Зенита». Украинец, ранее выступавший за петербургскую команду в качестве футболиста, недавно стал одним из помощников Мирчи Луческу.
«Рад, что Тимощук наконец принял решение заканчивать карьеру. Думаю, сейчас все болельщики выдохнули. А говорить о нём как о тренере пока ещё рано. Могу только пожелать ему здоровья и удачи, чтобы у него всё получилось. Дух у него есть. Но одного духа мало, нужны ещё ум и мастерство.
Толик сам лучше знает — ехать ему в Россию или не ехать. Только он решает, не мы и не государство, потому что это его будущее. Он ведь в „Зените“ играл, выиграл много трофеев, был капитаном команды, так что, его расстрелять теперь за это?
Человек должен сам выбирать свой путь, а не политики за него решать. Хочу просто поздравить Тимощука с днём рождения и буду следить за его карьерой», — приводит слова Леоненко «Комсомольская правда — Украина».