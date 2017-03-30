«Реал» заявил о намерении приобрести нападающего «Палмейраса» Алана

Мадридский «Реал» провёл переговоры с Жуаном Фижером, агентом нападающего «Палмейраса» Алана Соузы Гимараэша, сообщает Marca.
«Королевский клуб» внимательно следит за этим футболистом и хотел бы приобрести права на него. Поэтому представители испанского гранда встретились с агентом игрока, чтобы сообщить ему о серьёзности своих намерений.
Действующий контракт 17-летнего Алана с бразильским клубом в силе до 2019 года, а сумма трансферной компенсации за него составляет € 50 млн. На этого футболиста в 2013 году претендовали «Милан» с «Интером», однако он отклонил предложения итальянских грандов.