Озил не исключает возвращение в Бундеслигу

Полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил не исключает, что может вернуться в чемпионат Германии. Бывший футболист мадридского «Реала» отметил, что подобное развитие событий было бы очень по душе членам его семьи.
«Я бы не хотел исключать возвращение в Бундеслигу. Многие члены моей семьи приветствовали бы это. И прежде всего моя мать. Однако в футболе ничего невозможно планировать», — приводит слова Озила Sport Bild.
В Бундеслиге футболист немецкой сборной с 2006 по 2007 год защищал цвета «Шальке-04», после чего до 2010 года выступал за бременский «Вердер».