Скоулз считает, что «МЮ» может выиграть Лигу Европы и занять в АПЛ 4-е место

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил мнение, что манкунианцам по силам в нынешнем сезоне выиграть Лигу Европы, а также занять место в первой четвёрке по итогам сезона в АПЛ. «МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы сыграет с «Андерлехтом», а в таблице Премьер-лиги команда занимает пока пятую позицию.
«Если команда будет играть так, как умеет, то у них классные шансы на победу в Лиге Европы. Среди претендентов на победу в турнире, кроме „Манчестер Юнайтед“, можно отметить только „Лион“. Я не вижу проблем, с которыми они могли бы здесь столкнуться.
Жду, что команда станет четвёртой в Премьер-лиге. Они показывают великолепную серию, правда, не сильно поднимаясь в турнирной таблице, но сейчас в АПЛ снова высокий уровень борьбы, и за места в топ-4 борется много клубов», — цитирует Скоулза Manchester Evening News.