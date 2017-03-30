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175 лет назад 2016
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Наставник «Шальке-04» требует таких игроков, как Левандовски и Обамейянг

30 марта 2017, четверг. 10:44. Футбол
Главный тренер «Шальке-04» Маркус Вайнцирль считает, что перед новым сезоном его команде необходимо пополнение для решения задач. Игровые качества многих его нынешних футболистов доверия тренеру не внушают.

«Так больше не может продолжаться, чтобы команда отклонялась от своей философии вследствие того, что кто-то из игроков выбыл из строя. Нам надо усиливать состав. «Шальке» необходимы такие игроки, как Левандовски из «Баварии», Модест из «Кёльна» и Обамейянг из дортмундской «Боруссии», — приводит слова Вайнцирля Die Zeit.

По итогам 25 туров Бундеслиги гельзенкирхенская команда набрала 33 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Боруссия Д Шальке-04 Маркус Вайнцирль Пьер-Эмерик Обамейянг Роберт Левандовски
Новости. Футбол
30 марта 2017, четверг
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