Л. Васкес: «Реал» достаточно силён, чтобы застать врасплох Анчелотти

Нападающий мадридского «Реала» Лукас Васкес уверен, что команда способна доставить неприятности мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Мюнхенцев в этом сезоне возглавляет Карло Анчелотти, ранее работавший у руля «сливочных» и отлично знающий команду.
«Да, он нас знает, однако «Реал» достаточно силён, чтобы застать врасплох Анчелотти», — сказал Васкес в интервью испанскому телевидению.
Первая игра между немецким грандом и испанцами состоится 12 апреля на поле мюнхенцев, ответная – 18 апреля.