«Рома» хочет продлить контракт со Стротманом до 2021 года

Представители «Ромы» планируют после матча с «Лацио» в Кубке Италии, который состоится 4 апреля, провести встречу с полузащитником Кевином Стротманом, чтобы обсудить детали нового контракта. Как сообщает Leggo, руководство итальянского клуба хочет продлить соглашение с хавбеком до 2021 года.
Действующий контракт Стротмана с «Ромой» действует до лета 2018 года. Отмечается, что 27-летний футболист по условиям нового договора попросит зарплату в размере € 4 млн в год.
В текущем сезоне голландец провёл в чемпионате Италии 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал пять передач.