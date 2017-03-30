Воронин: не вижу смысла натурализовать для сборной Украины каких-то мулатов

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин высказался против натурализации легионеров для сборной Украины.
«Я всегда к этому плохо относился. Не важно, Украина это или какая-то другая страна. Тем более если брать нашу страну, в которой пусть даже 40 миллионов населения. Как из них нельзя найти 20 человек, воспитать и сделать из них хороших футболистов, чтобы ими гордиться?
Так можно вообще взять половину „Шахтёра“, дать им украинские паспорта. Или пригласить бразильцев, японцев, ещё кого-то. Пусть играют за нас какие-то мулаты, брюнеты. Я не вижу смысла», — сказал Воронин в интервью программе FootballHub.