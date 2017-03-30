Нойер получил травму и пропустит два ближайших матча

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя, получив повреждение на одной из тренировок мюнхенского клуба. Как сообщает официальный «твиттер» немецкой команды, 31-летний футболист будет вынужден пропустить две ближайшие встречи.
1 апреля «Бавария» в чемпионате Германии сыграет с «Аугсбургом», а 4 апреля — с «Хоффенхаймом». Ранее из-за проблем с икроножной мышцей вратарь был вынужден пропустить игры своей национальной команды.
В нынешнем сезоне Нойер провёл в немецкой Бундеслиге 25 матчей, в которых пропустил 13 голов.