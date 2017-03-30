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Игрок «Хоффенхайма» Вагнер: считаю себя лучшим немецким нападающим

30 марта 2017, четверг. 12:24. Футбол
Нападающий «Хоффенхайма» Сандро Вагнер не сомневается в том, кто в данный момент является лучшим немецким форвардом. Вагнер назвал самого себя.

«Естественно, всё ещё считаю себя лучшим немецким нападающим. На все 100 процентов! И в обозримом будущем ничего в этом вопросе не изменится. Я буду очень рад, если получу приглашение в сборную Германии. Если же нет, то смирюсь с этим», — приводит слова Вагнера Bild.

По итогам 25 туров чемпионата Германии Вагнер принял участие в 22 матчах, став автором 11 голов и 1 результативной передачи.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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Хоффенхайм
Новости. Футбол
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