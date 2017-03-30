15 камерунских футболистов и один бельгиец пытались нелегально остаться в Крыму

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым обнаружили 15 граждан Камеруна и гражданина Бельгии, которые незаконно проживали в посёлке Орджоникидзе (Феодосия).
Обнаруженные пограничниками иностранцы оказались футболистами FC Yaounde II Academy, участвовавшие в Открытом зимнем кубке Крымского футбольного союза (КФС), — сообщает c-inform.info Турнир проходил в разных регионах Крыма с 8 по 25 февраля. Камерунские футболисты во время турнира проживали в Алуште, и после его окончания организаторы провели их в аэропорт. При этом на турнир их заявили агенты.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Погрануправления ФСБ России по РК выявили 15 граждан Камеруна и гражданина Бельгии. Во время опроса иностранцев, незаконно проживающих в посёлке Орджоникидзе Феодосийского района, установлено, что документы у нарушителей миграционного законодательства в наличии, однако имеющиеся визы давно просрочены», – говорится в сообщении.
Феодосийский суд привлёк иностранных граждан к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тыс. рублей каждому и обязал к самостоятельному выезду с территории РФ в течение 10 дней.