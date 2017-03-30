«МЮ» и «Манчестер Сити» сделали запросы в «Баварию» по поводу Киммиха

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Баварии» Джошуа Киммиху.
Оба английских клуба уже делали в мюнхенскую команду запросы по поводу возможности трансфера 22-летнего футболиста, информирует Kicker. Кроме того, Киммихом интересуются два клуба из Испании.
Хавбек сборной Германии недавно заявил, что надеется на большую игровую практику в «Баварии». По итогам 25 туров Бундеслиги Киммих принял участие в 19 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.