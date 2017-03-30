Деметрадзе: время в тюрьме никогда не забуду, видел, как пытают и убивают людей

Бывший нападающий сборной Грузии Георгий Деметрадзе рассказал, как оказался в тюрьме и времени, проведённом за решёткой. Весной 2011 года Деметрадзе был приговорён к шести годам лишения свободы, ему инкриминировались вымогательство денег, участие в нелегальном тотализаторе и связи с преступным миром. В январе 2013 года футболист вышел на свободу в статусе политзаключённого.
«Время в тюрьме я никогда не забуду. Страшно даже не просто из-за потерянного времени, а потому, что видел, как пытают и убивают людей.
Как меня задержали? Пришёл в одно место, а на меня накинулись 30 человек. Никто ничего не говорил, никаких обвинений не предъявлял, просто начали заламывать. Конечно, я начал отмахиваться и очень сильно получил. Били по лицу, пинали ногами, кровь, синяки. Так у нас работала полиция.
Почему меня судили по статье „воровские традиции“? То же самое у судьи спрашивал. «Девушка, я с шести лет в футбол играю, какие у меня могут быть воровские традиции?» А ей всё равно. Они дела, как свитера, шили. Без улик и доказательств.
Сказали, что я в воровской общак вёз пачку баксов. На ней даже отпечатков не было. Мне подкинули деньги. Я и это судье говорил: «Посмотрите на мои карманы – как туда такие бабки поместиться могли? Она отвечает: «Ты в руках нёс». Да в каких руках, вообще?! Потом назвали фамилии, против которых надо было дать уже подготовленные показания. Но я 30 лет жил честно и стукачём становиться не собирался.
Такого, чтобы меня били и пытали, не было. Полицейские в тюрьме с уважением относились. Спрашивали: «Ну как же так получилось?» Но я известный футболист, а вот других людей просто убивали. Вот ведут тебя на допрос, а ты видишь, как избивают человека, прикованного наручниками к решетке. Он весь в крови.
Грузия была территорией пыток, творился беспредел. Я тогда понял, что лучше уж пусть тебя бьют, чем смотреть на этот ужас со стороны», — сказал Деметрадзе в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полную версию интервью с Деметрадзе читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.